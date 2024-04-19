في غياب كريستيانو.. الموعد والتشكيل المتوقع للنصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024 والتي ستقام على أرضية ستاد «الأول بارك».

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 65 نقطة من 27 مباراة،بواقع 21 فوز، وتعادلين، 4 هزائم.



بينما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 35 نقطة من 27 مباراة، بواقع 9 انتصارات و8 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات.

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تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي اليوم



ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في مباراة اليوم أمام الفيحاء، لخدمات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد البطاقة الحمراء التي نالها في السوبر السعودي عقب الاشتباك مع علي البليهي، لاعب فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: أليكس تيليس - عبد الإله العمري - إيمرك لابورت - سلطان الغنام.

خط الوسط: أوتافيو - بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني - مشاري القرني - عبد الرحمن غريب.



موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي



وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، لمباراة النصر ضد الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة النصر ضد الفيحاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي



وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 SD.