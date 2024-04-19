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ثقافة وفنون

سليمان غانم وحسن أرابيسك ونصر وهدان القط، شخصيات لا تنسى لـ صلاح السعدني (صور)

صلاح السعدني، فيتو
صلاح السعدني، فيتو

أبدع الفنان الراحل صلاح السعدني خلال مسيرته الرائعة في العديد من الشخصيات التي خلدها الفن المصري، وأصبحت أيقونات لا تنسى بعد تعلق بها الجمهور وظلت في أذهان محبي السعدني، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

شخصيات صلاح السعدني 

ونرصد أبرز الشخصيات التي قدمها صلاح السعدني على مدار مسيرته الفنية الطويلة، كالتالي:

الجندي مسعد - فيلم أغنية على الممر 

من أوائل الشخصيات التي قدمها الراحل صلاح السعدني، وترسخت في أذهان الجمهور كانت شخصية "الجندي مسعد" من فيلم أغنية على الممر والذي عرض عام 1972 وكان من إخراج علي عبد الخالق.

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حسن أرابيسك - مسلسل أرابيسك 

كذلك أيضا شخصية حسن النعماني والتي أبدع فيها صلاح السعدني في مسلسل "أرابيسك"، والذي عرض عام 1994، من إخراج جمال عبد الحميد.

سليمان غانم - مسلسل ليالي الحلمية 

كذلك في مسلسل ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة، قدم السعدني شخصيته الأيقونية في مسيرته العمدة "سليمان غانم" والتي تعلق بها الجمهور وخلدت في تاريخ الدراما المصرية.

نصر وهدان القط - مسلسل حلم الجنوبي 

وفي مسلسل حلم الجنوبي والذي عرض في عام 1997، من إخراج جمال عبد الحميد، والذي قدم خلاله صلاح السعدني شخصية نصر وهدان القط، مدرس التاريخ المصري والذي يعشق تراث بلده وما تمتلكه من كنوز وآثار عظيمة.

الحسيني رضوان - مسلسل رجل زمن العولمة 

وتألق السعدني أيضا في مسلسل رجل في زمن العولمة بجزأيه من خلال شخصية "الحسيني رضوان"، وكان العمل يحكي التحولات السريعة التي مر بها العالم طيلة الوقت، خاصة مع الانفتاح الشديد بعد ثورة اﻹتصالات، ويتابع أب مع أبنائه كل ما يقع من أحداث جارية في العالم بكل دأب، لكن هذه اﻷحداث لا تعدم تأثيرها على حياته وحياة أبنائه في نفس الوقت. 
المسلسل من إخراج عصام الشماع.

عبد القادر - مسلسل الناس في كفر عسكر  

وفي عام 2003، جسد صلاح السعدني شخصية "عبد القادر" من مسلسل الناس في كفر عسكر، والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، العمل من إخراج نادر جلال.

إبراهيم العقاد - مسلسل الباطنية 

وفي عام 2009، تألق السعدني بشخصية "إبراهيم العقاد" في مسلسل الباطنية والذي كانت تدور أحداثه في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يدعى (إبراهيم العقاد) يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارة المخدرات، تخرج ابنته عن طاعته لتتزوج بضابط شرطة، بينما يقع ابنه بحب فتاة فقيرة تدعى (وردة) يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للإنتقام، وتتصاعد الأحداث. 
والمسلسل من إخراج محمد النقلي.

 

عبد القوي الأدهم النجعاوي - مسلسل القاصرات 

وكانت آخر الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل صلاح عبد الله شخصية “عبد القوي الأدهم النجعاوي” في مسلسل القاصرات والذي عرض عام 2013.

ويتناول المسلسل زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء (الصعيد). 

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