الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، يُعقد في الثالثة عصر غد السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي. 

وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية والتنظيمية. 

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي دريمز الغاني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.ة، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

موعد المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة والنصف مساء غدًا السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُعقد في الخامسة والنصف مساء غدًا السبت المؤتمر الصحفي لعبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساءً باستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نعرض تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، شيكابالا، سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني  يوم الأحد المقبل الموافق يوم 21 من  شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني 

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني. 

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الزمالك، فيتو

 وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مودرن فيوتشر.

وحجز نادي الزمالك مكانًا له في دور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر بعد التعادل 1-1 في مباراة إياب دور ربع النهائي على استاد القاهرة.

الزمالك استفاد من فوزه ذهابا بهدفين لهدف ليحسم تأهله للمربع الذهبي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

وضرب نادي الزمالك موعدا في نصف نهائي الكونفدرالية مع فريق دريمز الغاني.

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل لنصف النهائي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية 

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي  دور المجموعات  فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

مشوار جوميز مع الزمالك

وخاض جوزيه جوميز 9 مباريات رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و3 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر. 

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين. 

و تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي آخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

فتح مران الزمالك للإعلام 15 دقيقة غدا قبل مواجهة دريمز الغاني

موعد المؤتمر الصحفي لجوزيه جوميز استعدادًا لمباراة دريمز الغاني

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