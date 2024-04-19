الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد
لدغ ثعبان الحية والمعروف باسم "الطريشة القاتلة"، اليوم الجمعة، شابًا بإحدى قرى مركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب بلدغة ثعبان سام لقسم الاستقبال بمستشفى الفرافرة المركزي.
تبين تعرض "مصطفى نصر عزازي"، 19 عامًا، للدغة ثعبان "الطريشة" السام بقرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة وجرى نقله على الفور للمستشفى، وحقنه مباشرة بمصل الثعبان ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بقسم الطوارئ بمستشفى الفرافرة المركزي.
جدير بالذكر أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات الثعابين السامة والحية "الطريشة" والعقارب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبدء فصل الصيف وتتولى إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، وتتولى توفير كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.
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