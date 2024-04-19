الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

حي شرق بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الإشغالات في فلمنج والسيوف

حملة لإزالة الإشغالات،فيتو
حملة لإزالة الإشغالات،فيتو

 قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، إنه استجابة لشكاوى المواطنين قامت إدارتي إشغال الطريق ورخص المحلات بالحي بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات.

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واستهدفت شارع مصطفى كامل بدءا من ونجت ولافيزون وفتحيه بهيج بمنطقة فلمنج، ولوران طريق الحرية، وشارع جميل بوحريد بالسيوف، وتم غلق وتشميع ١٠ منشآت والتحفظ على ٢٢٠ حالة إشغال متنوع، وتحصيل غرامات فورية ٤٥ ألف جنيه، وفتح الطريق أمام المرور والمارة.

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حى شرق بالإسكندرية

 وأكد حبيب، أنه لن يسمح بأي تهاون أو وجود مخالفات أو تعدي على الطريق العام بنطاق الحي، مشددا على كافة الإدارات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الشوارع والاستجابة لشكاوى المواطنين وشن حملات مفاجئة على مدار اليوم بأماكن متفرقة بالحي، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي

 على الصعيد ذاته تم التشديد على المقاهي والباعة الجائلين والمحال المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات المضاعفة عليهم.

 

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الاسكندرية حي شرق اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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