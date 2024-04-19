وكيل الصحة بسوهاج يتفقد مستشفى برديس ويحيل غير المنتظمين للتحقيق

أجرى اليوم الجمعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى برديس بالبلينا لمتابعة سير العمل بها، مشددًا على إدارة المستشفى متابعة مستوى النظافة بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة محذرًا من التقصير في ذلك.

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى برديس بالبلينا اليوم

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية والقسم الداخلي ووحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفى خلال التفقد السابق منذ أيام مؤكدًا على تذليل كافة العقبات أمام المرضى أثناء تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفى.

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