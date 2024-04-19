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محافظات

وكيل الصحة بسوهاج يتفقد مستشفى برديس ويحيل غير المنتظمين للتحقيق

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى برديس،فيتو

 أجرى اليوم الجمعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمستشفى برديس بالبلينا لمتابعة سير العمل بها،  مشددًا على إدارة المستشفى متابعة مستوى النظافة بالمستشفى ومتابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة محذرًا من التقصير في ذلك.  

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى برديس بالبلينا اليوم

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية والقسم الداخلي ووحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى والتأكد من تنفيذ التوجيهات التي وجهها لإدارة المستشفى خلال التفقد السابق منذ أيام مؤكدًا على تذليل كافة العقبات أمام المرضى أثناء تلقيهم للخدمة الطبية بالمستشفى.

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متابعة سير العمل مركز البلينا وكيل وزارة الصحة بسوهاج وحدة الغسيل الكلوي الدكتور أحمد محروس

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