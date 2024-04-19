رفع 3400 طن مخلفات في المنطقة الصناعية بجمصة

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية.

رفع 3400 طن مخلفات

والحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وتم رفع 3400 طن مخلفات ونواتج تقليم أشجار، وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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حملات نظافة بالمنطقة الصناعية

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

وقال"مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 3400 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطى وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصة ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحلة دمنة والمنصورة، وأحياء شرق وحي غرب المنصورة وأجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد، وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة حيث استمرت اعمال الحملة من خلال استخدام 35 معدة نظافه ما بين زاحف ولوادر وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة و70 عامل نظافة حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية وتم تقليم أشجار الجزر الوسطى والحشائش وري ورفع كفاءة الجزر الوسطى والحدائق والحملة مستمرة لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.