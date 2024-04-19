الجمعة 19 أبريل 2024
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أخبار مصر

نصائح الكهرباء للمواطنين لسرعة تركيب العدادات بالمنازل

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن الخطوات الواجب اتباعها في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء.

نصائح الكهرباء لتركيب العدادات للمواطنين 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي: 

- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.

وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

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1-تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

3- تقديم صورة من طلب تركيب العداد.

4- تقديم صورة من أي إيصالات مسددة، ثم يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

بدء خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء 

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب العدادات القانونية للمواطنين بديلًا عن نظام الممارسة وذلك في إطار خطة الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء تزامنا مع بدء العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين الماضي، إنه تقرر تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة إلى أنه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة. 

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على المناطق السكنية فقط 

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الاماكن. 

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء 

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.

 

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