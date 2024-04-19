انطلاق احتفالية يوم اليتيم بالإسماعيلية تحت شعار «لأنهم يستحقون الحياة» (صور)

انطلقت، اليوم الجمعة، احتفالية يوم اليتيم في محافظة الإسماعيلية، تحت شعار "لأنهم يستحقون الحياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال انطلاق الفعاليات

وجاء ذلك بحضور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤمن عبد الرحيم مندوب وزارة الشباب والرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة.

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة البدء لانطلاق الاحتفالية

بدأت الاحتفالية بالتزامن عقب أن أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الاحتفالية بمشاركة ١٥٠ طفل وطفلة من الأيتام المترددين على مركز شباب السلام، وكذلك أطفال دور الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات المركز في الأنشطة الرياضية المختلفة.

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جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

فعاليات الاحتفالية بيوم اليتيم

وتضمنت الاحتفالية مجموعة عروض من الألعاب التوضيحية للأطفال، والألعاب الرياضية المختلفة، وألعاب العرائس، بالإضافة إلى الألعاب الكشفية من قِبل الفِرق الكشفية بالمركز، واُختُتِمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز على الأطفال.

انطلاق فعاليات الاحتفالات بمراكز الشباب

وتجدر الاشارة إلى، أن وزير الشباب والرياضة كان قد افتتح انطلاق الاحتفاليات بمراكز شباب الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" الذي يهدف إلى دمج جميع فئات المجتمع وتعزيز قدراتهم من خلال الرياضة.

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

جانب من الاحتفالية، فيتو

كما تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رعاية الأيتام وتوفير فرص لاستكشاف مواهبهم الرياضية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتعكس التزام وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية بدعم الشباب ورعاية الأيتام، وتعزز دور الرياضة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.