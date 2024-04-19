الأزهر يحذر من التطهير العرقي في الضفة الغربية والتخطيط لبناء بؤر استيطانية جديدة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إنه بالتزامن مع العدوان السافر على قطاع غـزة، يعمل الكيان الصهيوني بشكل منهجيّ على تسريع عملية التطهير العرقيّ في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء بؤر استيطانية جديدة؛ بهدف تحسين الواقع الديموغرافيّ لصالحه، مع زيادة وتيرة الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة وجميعها أهداف غير معلنةٍ، يسعى الكيان لتحقيقها تحت مظلة عدوانه البربري على القطاع.

العدوان الصهيوني على غزة

وقال المرصد إن المعطيات تؤكد أن من وراء الأهداف المعلنة للعدوان الصهيوني على غـزة (القضاء على المقاومة الفلسطينية واستعادة الأسرى)، أهدافًا أخرى خبيثة، يدعمها اليمين الصهيوني المتطرف، بقيادة مجرم الحرب "نتنياهو"، ترمي إلى الاستئصال الكلي لشعب فلسـطين، وليس لأهل غـزة فحسب؛ إذ يتبين من خلال الأحداث أن الاحتلال قد استطاع –إلى حد ما- توظيف تلك "الأهداف المعلنة" لتمرير حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي داخل القطاع وخارجه، خاصة بعد فشله في تحقيقها على مدار الشهور الستة الماضية، وحتى يومنا هذا. فمنذ السابع من أكتوبر، والاحتلال يمارس سياسةَ القمعِ بأعلى وتيرة، وعلى كافة المستويات.

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وقال المرصد: يَعِي الاحتـلال جيدًا أنه كلما عَظُمَ حجم الجريمة داخل القطاع، كلما تم التغافل عن جرائم أخرى خارجه، يراها الكثيرون أقل خطورة من المجازر اليومية التي لا تتوقف؛ لتصبح الأهداف المعلنة وراء العدوان وكأنها لافتةٌ مضيئةٌ بأنوار الزّيف، لا يرغب الكيان في تحويل أنظار العالم عنها، إلى أن يتمكن من تحقيق مآربه الخبيثة –الغير معلنة- داخل القطاع وجميع الأراضي الفلسـطينية المحتلة.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الاحتـلال باستهداف البشر والحجر داخل القطاع، تقوم أذرعه الأخطبوطية اللعينة بتسريع عملية التطهير العرقي في الضفة الغربية، من خلال العنف المنهجي من قِبَل قواته العسكرية، وقطعان المستوطنين؛ فبينما تتجه أنظار العالم نحو غـزة، يقيم نقاط تفتيش عديدة بجانب الحصار والقيود الصارمة المفروضة على حركة سكان الضفة الغربية منذ بداية العدوان، وإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين للقيام بأعمال النّهب، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات، كما يقوم الكيان بترحيل مجتمعات رعوية بأكملها، لتفريغ صحراء الضفة من أي وجود فلـسطـيني فيها، ولإزالة أي عقبة مستقبلية لمشاريعه التوسعية، ولتحسين الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية – بشكل عام- لصالحه.

الحرب على أهل غزة

ولفت إلى أن الاحتـلال كثف جرائمه بحق الفلـسـطـينيين في مدينة القدس المحتلة، فخلال الأشهر الستة الماضية، روَّج لبناء ما يقرب من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة أو المستقبلية في المدينة، وفي الوقت نفسه، قامت بلديته بتسريع وتيرة هدم منازل الفلـ.سطـ.ينيين هناك.

وأكد تفاقم سياسة الحواجز، التي تخنق الأحياء الفلـسطـينية الواقعة خلف الجدار العازل، وتمنع من تكتل الفلـسطـينيين، ضمن سياسة "فَرِّقْ تَسُدْ". كما أفادت تقارير باعتقال 987 فلسطـينيًا في #القدس الشرقية وحدها، بينهم أطفال ونساء، وتم وضع المئات من المعتقلين تحت الإقامة الجبرية، إلى جانب الاعتقال الإداري (دون تهمة) لعشرات من السكان، وصدور أوامر بطرد المئات من القدس بشكل عام، أو من البلدة القديمة أو المسجد #الأقصى المبارك.

عدد المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

وأوضح أن عدد المعتقلين -داخل سجون الاحتلال- تجاوز أكثر من 9500 فلـ.سطـ.ينيّ، بينهم 80 سيّدة، وأكثر من 200 طفل، وأن تلك الأعداد لا تشمل كافة أسرى قطاع غـ..زة الذين يتم التنكيل بهم وإخفاؤهم قسريًّا.

ولفت إلى أنه في ظل تلك الأوضاع المأساوية التي يحياها الفلسطينيون داخل أراضيهم المحتلة، يؤكد مرصد الأزهر بأنه قد حمل على عاتقه نصرة القضية الفلسطينية، والتوعية بالانتهاكات الصهيونية، وكشف نوايا الاحتـلال الخبيثة؛ حيث يبرز الكيان في العلن أهدافًا، يسعى من خلال التلويح بها (لأصحاب العين الواحدة والمعايير المزدوجة)، تمرير جرائمَ أخرى لا تكاد تُرى –على فظاعتها- بسبب هَول ما يعجز الصحفيون والأطباء عن وصفه داخل القطاع المكلوم؛ إلا أن عين الأزهر لا تزال ساهرةً، طالما أن هناك جرح فلـسطـينيّ ينزف.