صوامع وشون الدقهلية تستقبل 9146 طن قمح

استقبلت شون وصوامع محافظة الدقهلية 9146 طنا منذ بدء استقبال محصول القمح بالشون والصوامع علي مستوي محافظة الدقهلية.

وتشهد محافظ الدقهلية استعدادات مكثفة لاجهزة المحافظة لاستقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة..

وأصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية" توجيهاته للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لاستقبال توريد محصول القمح موسم 2024.

وأكد محافظ الدقهلية على التنسيق بين مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والدكتور السيد القصير وزير الزراعة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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المساحة المنزرعة بالقمح

وأوضح "مختار"أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم ٢٥٢٢٩٢ فدان والمتواقع توريده ٤٠٠ ألف طن.

عدد الشون والصوامع لاستقبال القمح

وقال"مختار "إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة ٣٧موقعا بنطاق المحافظة بسعة تخزينية ٢٨٩ ألف طن

2000 قيمة الأردب لتوريد القمح

وأضاف “مختار” أن أسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجه 23 ونصف و1950 جنيها لأردب القمح 22 درجة و1900 جنيه لأردب القمح درجه 22 ونصف ويتم السداد خلال ٤٨ساعه..

تذليل اي معوقات

وتضمنت توجيهات" مختار"التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج

تامين الصوامع

وأشار "مختار" الى اهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها

وقال "مختار" انه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية.

وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي واشار لقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق..

غرف عمليات للمتابعة

واكد "مختار"علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه..

وفي ذات السياق كلف " مختار" المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لاعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من اجل موسم توريد ناجح..