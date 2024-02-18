الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

القومي للسينما يعرض 3 أفلام ضمن فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية

بوستر فيلم العالم
بوستر فيلم العالم الجديد، فيتو

واصل نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية  مساء أمس السبت، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

أفلام نادي سينما الشباب 

وخلال الفعاليات تم عرض كل من فيلم "العالم الجديد" إخراج محمد الكسار، فيلم "لسه فيه فرصة إخراج" عمر إبراهيم، وفيلم “ولد” إخراج محمد الكسار.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث تمت مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

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نادي سينما الشباب 

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا ويشرف عليه الناقد السينمائي اسلام احمد، وتكون الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما 

في سياق آخر، يقيم نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما عروضه السينمائية، غدا الاثنين الموافق ١٩ فبراير الجاري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساءا.

ومن المقرر إقامة العرض الأول لفيلم "صابرة" للمخرج فؤاد الشربيني، إضافة إلى فيلمي "في المرآة وجه آخر" و"في هذا الركن الصغير" للمخرج هشام علي عبدالخالق.

 وتدور أحداث فيلم "صابرة" عن وجود الضرر وعدم الأمان من مصدر الأمان، وذلك من خلال التركيز على شخصية صابرة بنت فى سن العشرينات وتعيش مع والدتها وزوج والدها صالح وتتطور الأحداث.

 أما فيلم "في المرآة وجه آخر" فيدور عن مذيعتين على السوشيال ميديا وتقام حرب تكسير عظام بينهم للبقاء على حافة الترند ولو بطريقة غير صحيحة، ويلقي الفيلم نظرة إلى أي مدى يمكن أن يصل بنا الحال كي نبقى على قمة الترند والأعلى في المشاهدات.

أما فيلم "في هذا الركن الصغير" فهو نظرة حزينة علي عالم السوشيال ميديا وخصوصا على ظاهرة التنمر. والتي قد تجعل البطلة قريبة من الانتحار للهروب.

القومي للسينما ينظم فعاليات نادي سينما الشباب بالإسكندرية (صور)

نادي سينما المرأة ينظم العرض الأول لفيلم صابرة

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