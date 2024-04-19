الجمعة 19 أبريل 2024
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رياضة

كولر يتحدث عن صدام مازيمبي والسقوط أمام الزمالك فى الدوري

كولر، فيتو
كولر، فيتو

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جاهزية فريقه لمباراة مازيمبي غدا فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نعرف جيدًا أن هذه المباراة في الدور قبل النهائي، والفريقان يرغبان في الوصول إلى المباراة النهائية، نحن مستعدون للمباراة جيدًا والطبيعي أن الفرق التي تصل إلى هذا الدور تكون قوية جدًا ومميزة.

وأضاف: "نعلم أن أرضية الملعب من النجيل الصناعي، والمدرجات قريبة أيضًا، والأجواء صعبة للغاية، واللاعبون يعرفون ذلك جيدًا، لكن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة".

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وشدد: "خسرنا مباراة في الدوري، لكن ليس معنى ذلك أننا سنلعب مباراة سيئة في دوري الأبطال، نعرف أن المنافس قوي للغاية، لكننا أيضًا مستعدون للعب كرة جيدة وسنظهر ذلك غدًا".

وتابع: "النادي الأهلي هو الأهلي، وأي لاعب يمثل الأهلي يكون على قدر هذه الثقة، أثق في كل اللاعبين الموجودين، سواء من سليعب غدًا أو من لعب العام الماضي أو من سيأتي في المستقبل، متأكد أن اللاعبين سيقدمون مباراة كبيرة غدًا، والتجارب والإحساس الذي عايشناهما الموسم الماضي نريد أن نكرره مرة أخرى".

وأوضح: "بالتأكيد لن أقول الطريقة التي سألعب بها، لكننا نعرف قوة المنافس، أتواجد مع الأهلي منذ موسم ونصف وأعرف أجوء أفريقيا، الأهلي كان لم يفز على سيمبا في تنزانيا من قبل، وحققنا ذلك، وطالما تفعل ما عليك فمن الممكن أن تفوز، أعرف أننا سنواجه فريق قوي للغاية، نحن متحمسون للمباراة والنتيجة لا أحد يعرفها".

وكشف: "بيرسي تاو كان لديه إصابة منذ فترة، لكن يتدرب معنا بشكل جيد في آخر يومين، لكننا سنرى غدًا المدة التي يستطيع لعبها".وبسؤاله عن أفضل طريقة لمواجهة مازيمبي وتحقيق الفوز.

قال: "أفضل طريقة بالنسبة لي هي تحقيق الفوز".وأشار إلى: "أهم شيء بالسنبة لي هو المباراة القادمة، لا أنظر إلى ما فات، نحضر لمباراة الغد وأتحدث مع اللاعبين عن ذلك، الماضي انتهى ولا ننظر له".

وبسؤاله عن التواصل مع مدرب بيراميدز لتجنب الهزيمة قال: "سوف آخذ "ضحكاتكم" بشكل إيجابي، أعلم أن مازيمبي فاز على بيراميدز وشاهدت هذه المباراة، أعلم أنكم سعداء لأنكم فزتم وأقول لكم إن بيراميدز خلق فرص كثيرة في اللقاء، والمشكلة الوحيدة هي أنهم أهدروا فرصًا كثيرة، لكن مازيمبي كان يحرز أهدافًا، وسنفعل كل شيء لتكون الأمور مختلفة غدًا".

 

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