المؤتمر الصحفي لـ"كولر وربيعة" للحديث عن مواجهة الأهلي ومازيمبي (فيديو)

الأهلي، تواجد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه رامي ربيعة كابتن الفريق في المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي المقرر عقده ظهر اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر وكابتن الفريق عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكافة الأمور المتعلقة بها.

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي فى إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وكافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمباراة مازيمبي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتذاع مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو أمس الخميس، على ملعب تي بي مازيمبي.

ويبعد الملعب عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين غدا السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

تأهل الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.