الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

ميناء العريش يستقبل سفينة تركية تحمل 3 آلاف و774 طن مساعدات إنسانية لغزة

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

رست سفينتان في ميناء العريش البحري من دولتي تركيا وليبيا يحملان مواد إغاثية ومواد غذائية تمهيدا لإرسالهما لقطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري.

وأعلنت مصادر بميناء العريش البحري أن السفينة  التركية تعتبر التاسعة التي تصل إلى ميناء العريش البحري والتي تحمل 3 آلاف و774 طنًا من مواد المساعدات الإنسانية حيث انطلقت من ميناء مرسين بعد تحميل احتياجات عاجلة مثل المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال وأكياس النوم، تحت قيادة الهلال الأحمر التركي، ووصلت قبالة سواحل ميناء العريش.

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ومن المقرر أن يجري الهلال الأحمر المصري المواد من المساعدات الإنسانية في الميناء إلى معبر رفح البري بواسطة الشاحنات ومن ثم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

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