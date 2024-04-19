الشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها

نظمت الشعبة الفرنسية كلية الحقوق جامعة عين شمس، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية يوما رياضيا اشتمل على العديد من المنافسات المختلفة فى كرة القدم وتنس الطاولة ومسابقات الجري.

الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق تنظم يوما رياضيا لطلابها

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس على دعم وتشجيع المواهب المختلفة في شتى المجالات، والحرص على تنميتها، وإيمانًا بالدور الذي تلعبه الأنشطة المختلفة في تكامل شخصية الطالب كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، محمد صافي عميد الكلية.

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وبعد انتهاء الفعاليات المختلفة، وفي أجواء اتسمت بالبهجة والحماس، وزعت الأستاذة الدكتورة نورا عيسى، مديرة الشعبة، الجوائز والميداليات التذكارية على الفائزين.

وذلك بحضور الوكلاء، ومديرة الشعبة الفرنسية، ونائبة المديرة، وفريق العمل بالشعبة من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين.

وفي سياق آخر عقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أبريل الجاري بحضور اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والسادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة بإدارة الجلسة ومناقشة جدول الأعمال، وعرض القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسة 20/3/2024، واستعرضت جهود تحالف الأقاليم فى إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا ويضم التحالف جامعات " عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر وبنها" منوه سيادتها عن عدد من الأنشطة والفعاليات المرتقبة، كما استعرض الوكلاء الأنشطة والفعاليات التي تمت داخل وخارج كلياتهم.

كما تم خلال الجلسة عرض التقارير المقدمة عن القوافل التى تم تنظيمها لمختلف قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك الفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع داخل الكليات وأنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وورش العمل والندوات التى تمت ببعض الكليات.

وأكدت غادة فاروق علي الالتزام بتنفيذ الأجندة الموضوعة لخطة القطاع وتعاون جميع الكليات.