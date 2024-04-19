الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها

الشعبة الفرنسية بحقوق
الشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها

 نظمت الشعبة الفرنسية كلية الحقوق جامعة عين شمس، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية يوما رياضيا اشتمل على العديد من المنافسات  المختلفة فى كرة القدم وتنس الطاولة ومسابقات الجري.

الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق تنظم يوما رياضيا لطلابها

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس على دعم وتشجيع المواهب المختلفة في شتى المجالات، والحرص على تنميتها، وإيمانًا بالدور الذي تلعبه الأنشطة المختلفة في تكامل شخصية الطالب كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  محمد صافي عميد الكلية.

Advertisements


وبعد انتهاء الفعاليات المختلفة، وفي أجواء  اتسمت بالبهجة والحماس، وزعت الأستاذة الدكتورة نورا عيسى، مديرة الشعبة، الجوائز والميداليات التذكارية على الفائزين.

وذلك بحضور الوكلاء، ومديرة الشعبة الفرنسية، ونائبة المديرة، وفريق العمل بالشعبة من أعضاء الهيئة المعاونة والإداريين.

وفي سياق آخر عقدت الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر  أبريل الجاري  بحضور اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والسادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وقامت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة  بإدارة الجلسة ومناقشة جدول الأعمال، وعرض القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسة 20/3/2024، واستعرضت جهود تحالف الأقاليم فى إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا ويضم التحالف جامعات " عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر وبنها" منوه سيادتها عن عدد من الأنشطة والفعاليات المرتقبة، كما استعرض  الوكلاء الأنشطة والفعاليات التي تمت داخل وخارج كلياتهم.

كما تم خلال الجلسة عرض التقارير المقدمة عن القوافل التى تم تنظيمها لمختلف قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك الفعاليات الخاصة بخدمة المجتمع داخل الكليات وأنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وورش العمل والندوات التى تمت ببعض الكليات.

وأكدت غادة فاروق علي الالتزام بتنفيذ الأجندة الموضوعة لخطة القطاع وتعاون جميع الكليات.

نائب رئيس جامعة عين شمس تتفقد أعمال التطوير بقصر الزعفران

تفاصيل تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس المجتمع وتنمية البيئة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع حقوق جامعة عين شمس حقوق عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة عين شمس تتفقد أعمال التطوير بقصر الزعفران

جامعة عين شمس تناقش جهود تحالف الأقاليم في إطلاق القوافل التنموية

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية