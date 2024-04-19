معايير التصالح على حالات الإشغال المضبوطة في الجيزة

ترصد فيتو إجراءات وخطوات استرداد الباعة وأصحاب المحال لمضبوطات حملات الإشغالات، وذلك على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن باسترداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن من خلال تقديم طلب راغب الخدمة لمركز التكنولوجيا في محافظة الجيزة والتي نسردها في السطور التالية.

أولا _ خطوات التصالح على مضبوطات حالات الإشغالات:

- يتقدم صاحب المضبوطات بطلب إلى الحي بشأن المتعلقات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، وتحديد الآتي:

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- المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

- موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

- المضبوطات الخاصة.

ثانيا_ الإجراءات والمستندات:

- إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

- إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

- إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

- سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.

_صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

_-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.