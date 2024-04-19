الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معايير التصالح على حالات الإشغال المضبوطة في الجيزة

خطوات استرداد حالات
خطوات استرداد حالات الإشغالات، فيتو

ترصد فيتو إجراءات وخطوات استرداد الباعة وأصحاب المحال لمضبوطات حملات الإشغالات، وذلك على مدار 15 يوما، وهي المدة التي يسمح خلالها للمواطن باسترداد المضبوطات الخاصة به بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن من خلال تقديم طلب راغب الخدمة لمركز التكنولوجيا في محافظة الجيزة والتي نسردها في السطور التالية. 

أولا _ خطوات  التصالح على مضبوطات حالات الإشغالات: 

- يتقدم صاحب المضبوطات بطلب إلى الحي بشأن المتعلقات التي تم التحفظ عليها بمخازن الحي عن طريق شرطة المرافق، وتحديد الآتي:

Advertisements

- المضبوطات التي تم التحفظ عليها بمخازن الوحدة المحلية.

- موعد ومكان الحملة التي تم ضبط الإشغالات بها.

- المضبوطات الخاصة.

ثانيا_ الإجراءات والمستندات: 

- إحضار صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- إحضار صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.

- إحضار إيصال دال على سداد الرسوم المطلوبة.

- إحضار ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

- سداد رسم النظر وضعف رسم الإشغال، بالإضافة للمصروفات الإدارية المحددة من قبل الحي.

_صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

_-صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

قبل أن تصبح المثلية الجنسية ضمن المناهج الدراسية؟!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الدوري المصري السياسة الخارجية الكونفدرالية الوحدة المحلية شرطة المرافق فيتو محافظة الجيزة

مواد متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

قبل أن تصبح المثلية الجنسية ضمن المناهج الدراسية؟!

كاف يرد على تقارير إلغاء الكونفدرالية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية