الجمعة 19 أبريل 2024
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اقتصاد

البريد يبدأ اليوم تحديث الأنظمة، وهذه أبرز الخدمات المتأثرة

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

بدأ البريد المصري إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية، وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات وذلك حرصًا من البريد المصري على تطوير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. 

تحديث خدمات البريد 

ووفق بيان لهيئة البريد فإنه نتيجة للتحديثات قد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد وبطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي "ATM" وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

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وبناءً على ذلك تقرر غلق كافة المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل.

وأشار البريد المصري إلى عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.

 

رقم البريد المختصر  

وأكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

ويشهد البريد المصري في الوقت الراهن تطويرًا مستمرًّا في مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وتقوم  هيئة البريد بتقديم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

 

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