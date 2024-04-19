الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساخرون

ساخرون، غراب البين يكتب: تجار ومستهلكون

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فجلست على فرع الشجرة وانكمشت بين جناحىَّ.. وقبل أن أغمض عينى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول لوالده: شكلك كدا مش دارى بالدنيا واللى فيها.. 

 

فيرد عليه والده قائلا: والله هو دا اللى عندى وهى دى إمكاناتى ومقدرش أعملك غير كدا.. أنت عايز شبكة ومهر وشقة وليلة زفاف تشرفك.. وأنا يا دوب قادر أأكلك أنت وأمك وإخواتك وهنا تذكرت الأب الذى ضرب ابنه حتى الموت بالأمس بسبب عدم مشاركته فى مصاريف البيت.. 

Advertisements

 

وتذكرت الرجل الذى قتل زوجته فى أول أيام العيد بسبب طلباتها المتكررة.. فادركت أن الليلة دى مفيهاش نوم ولا راحة.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق”.. فراح زبائن المقهى يهشوننى ويقولون لى غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. 

 

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على بعضكم البعض؟!

 

ساخرون، غراب البين يكتب: أزمة ضمير

ساخرون، غراب البين يكتب: وظائف للخريجين

 

انتشرت حوادث القتل بين أفراد الأسرة الواحدة.. وصرتم تأكلون فى بعضكم البعض.. لا التاجر بيرحم المستهلك ولا المستهلك أصبح قادرا على تحمل أهله من المستهلكين، فأصبحتم تستهلكون بعضكم البعض.. ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم مش عارفين يستوعبوا ظروف بعض!

غراب البين حوادث القتل المستهلكين المستهلك مصاريف التاجر تجار ساخرون فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ساخرون.. غراب البين يكتب: افرحوا بالعيد يا شوية بنى آدمين

ساخرون، غراب البين يكتب: حال البني آدمين في ليالي رمضان

ساخرون، غراب البين يكتب: البني آدمين أصبحوا استغلاليين

ساخرون.. غراب البين يكتب: حلة‭ ‬المحشى بألف‭ ‬جنيه‭!‬

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

خسارة مذلة لمنتخب الصالات أمام أنجولا 7-3 ويؤجل حسم التأهل للمونديال

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم تمزق الحجاب في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي والعائلي

المزيد
الجريدة الرسمية