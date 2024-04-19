الأمن يكشف ملابسات سرقة نوافذ مبنى تابع لإحدى محطات القطارات بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات سرقة نوافذ مبنى تابع لأحد محطات القطار بالإسكندرية .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الادعاء بقيام مجهولين بسرقة نوافذ حديدية من أحد المبانى التابعة لإحدى محطات القطار بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبسؤال أحد المسئولين عن المبنى المشار إليه أقر بأنه مخصص للعاملين بالمحطة المشار إليها، وتم إلغائه لإنشاء مشروع آخر تابع لمترو الأنفاق وجارى نقل ملكية المبنى ويتم إخلائه من المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد قبل تسليمه لهيئة الأنفاق.

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