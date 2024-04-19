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محافظات

حي الجمرك بالإسكندرية يحتفل بعيد اليتيم وذوي الهمم

حي الجمرك بالإسكندرية
حي الجمرك بالإسكندرية يحتفل بعيد اليتيم وذوي الهمم

نظم مسئولو حي الجمرك بالإسكندرية اليوم احتفالية كبرى بعيد اليتيم وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي. 

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وقدمت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لهم الهدايا لإدخال البهجة والسعادة عليهم والاحتفال معهم متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

حي الجمرك وسط الإسكندرية  

جاء ذلك بحضور الدكتورة بشرى إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الاجتماعي ولذوي الهمم ودار أرض الاحلام وسلوي عبد النبي مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الجمرك التعليمية وعيدية محمد أحمد مدير إدارة التربية الخاصة. 

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 وجاء ذلك بتنسيق مدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم بالحي مع كلا من مدير العلاقات العامة والإعلام بالحي وجمعية المركز الاجتماعي دار ارض الاحلام لذوي الهمم وإدارة الجمرك التعليمية. 

 وجاء ذلك في إطار تفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص لدعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم ودمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات ومشاركتهم احلام وآمالهم. 

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الاسكندرية حي الجمرك اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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