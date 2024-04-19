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ثقافة وفنون

سبب اعتذار ريهام عبد الغفور عن صلة رحم

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو

كشف المخرج تامر نادي عن سبب عدم مشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل "صلة رحم" رغم أنها كانت المرشحة الأولى.

 

وقال تامر نادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم" عبر إذاعة وقناة "نجوم FM": "لما أستاذ صادق الصباح كلمني عن المسلسل كان من البداية معانا إياد نصار، وبعدها كان معانا ريهام عبد الغفور، وبدأنا نشتغل على المسلسل لأن هو في البداية كان الفكرة عن استئجار الرحم لكن مكنش في أحداث درامية قوية فبدأنا نشتغل عليه".

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وتابع تامر نادي: "ريهام عبد الغفور اعتذرت لأن جالها مشروع كبير هي بتشارك فيه واستأذنتني وأنا قلت لها تروح طبعا للحاجة اللي بالنسبة ليها هتقدم لها خطوة أقوى، وبدأنا نغير في المشروع تاني إلى أن وصلنا للشكل اللي طلع بيه وانضم لينا المؤلف محمد هشام عبية لأن أنا حتى لو مؤلف كنت عايز أركز أكتر في الإخراج وأسيب المنطقة دي لحد اعتمد عليه، كان معانا إنجي المقدم في دور زوجة إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد كانت المرشحة التانية بعد اعتذار ريهام عبد الغفور".

 

وأضاف تامر نادي: "إلى أن وصلنا للأبطال المشاركين في المسلسل وكانت يسرا اللوزي مكان إنجي المقدم، كل النجوم أجادوا التمثيل، لكن بالنسبة ليا يسرا اللوزي فاقت توقعاتي لأني بشوفها أنها ممثلة كويسة جدا من زمان من وقت مسرح الجامعة لكن كانت دايما في الأدوار اللي بتاخدها مش بتطلع كل الإمكانيات واتكلمت معاها في كده أن محتاجين نطلع كل الأداء وكل اللي جواها واشتغلنا على الشخصية والمراحل اللي بتمر بيها".

 

مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

 

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المؤلف محمد هشام عبية اسرار النجوم الإعلامية إنجي علي المخرج تامر نادي الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل صلة رحم مسرح الجامعة

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