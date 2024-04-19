الجمعة 19 أبريل 2024
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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع ميت غمر بالدقهلية (صور)

حملات مكبرة لرفع
حملات مكبرة لرفع الاشغالات بميت غمر، فيتو

 شهدت مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات لتحسين الصورة البصرية للمواطن والحفاظ على المظهر الجمالى لمدخل مدينة ميت غمر. 

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو

 وكلف  اللواء أنور عثمان  فريق العمل الميداني بشن حملة مكبرة  لنظافة ورفع الإشغالات  بنفق العرشة  ومحيط البنك الأهلي  وشارع المحطة ورفع ومصادرة المضبوطات التي تعوق حركة سير المواطنين. 

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو


 وتمكنت الحملة من تحرير محاضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على تحسين الصورة البصرية للمواطن والحفاظ على المظهر الجمالى لمدخل مدينة ميت غمر  
 

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حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو

 وتم تنفيذ الحملة بناءًا على توجيهات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن المتابعة المستمرة لكافة الاعمال بكافة القطاعات بمدينة ميت غمر.  
 

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو

 وترأس الحملة فريق العمل الميداني بقيادة عبد الفتاح شحاتة ومدحت يس وأحمد حجازي نواب رئيس مركز ومدينة ميت غمر،  علي زغلول مدير قسم الإشغالات، محمد حسن مدير إدارة الورشة، محمد فاروق مدير إدارة النظافة وفريق العمل التنفيذي المعاون لهم.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو

 وتم شن حملة مكبرة لنظافة  ورفع الإشغالات  بنفق العرشة  ومحيط البنك الأهلي  وشارع المحطة ورفع ومصادرة المضبوطات التي تعوق حركة سير المواطنين. 

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو


حملة بنفق العرشة بميت غمر 

 كما تم تحرير محاضر بالمخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على تحسين الصورة البصرية للمواطن والحفاظ على المظهر الجمالى لمدخل مدينة ميت غمر، حيث يعد نفق العرشة ممرا لخروج ودخول أهالي مدينة ميت غمر وقراها ويتردد عليه الكثير  من المواطنين يوميا.

الأماكن المستهدفة في الحمل  

الحملة بدأت أعمالها برفع الإشغالات والتعديات بنفق العرشه ومحيط البنك الأهلي وشارع المحطة، وذلك نظرا للطبيعة الحيوية لهما حيث أن أي تعديات بهما قد تتسبب في إعاقة حركة السير أمام المارة.

 

رفع البلدورات والإشغالات

 وتم رفع وإزالة البلدورات التي تعوق حركة سير المواطنين ومصادرة كراسي وترابيزات من الطريق العام خاصة بالمقاهي المخالفة حوامل حديدية لزوم عرض البضائع، وذلك حفاظًا على المظهر العام وحق المواطنين في المرور الآمن.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بميت غمر، فيتو


تكثيف الحملات 

كما وجه "رئيس المدينة"، مسئولي المرافق والإشغالات بتكثيف الحملات على المناطق التي تم إخلاؤها لعدم عودة التعديات لها مرة أخرى،  لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

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