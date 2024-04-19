الفنانة السعودية ريم العلي تحتفل بزفافها (فيديو)

احتفلت الفنانة السعودية ريم العلي، نجمة مسلسل "الشرار" بزفافها، وتصدرت إطلالتها حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تلقت التهاني والمباركات.

وشاركت ريم مقطع فيديو لحظة دخولها قاعة الاحتفال برفقة والدها، وعلقت عليه "عزوتي بابا"، فيما لم تكشف عن هوية عريسها.

وحضر حفل الزفاف العديد من نجمات الفن والشهيرات، بينهن آلاء سالم، وهيلدا ياسين، وزارا البلوشي، وخديجة أشرف، وأضوى فهد التي قدمت لها التهنئة بالقول: تتهني يا قلبي ويسعدك العمر كله.

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- عروسة أبريل الجميلة ريم العلي 😍🤍. pic.twitter.com/i4v7XJhYjH — سكوب | scoop (@scoop_so) April 17, 2024

أما تعليقات العديد من المتابعين على حفل زفاف ريم العلي فقد غلب عليها الطرافة، واستذكروا شخصية "سارة" الشريرة التي أدتها في مسلسل "الشرار" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

كما علقت لمياء الزيادي العتيبي كاتبة مسلسل "الشرار"، على فيديو زفاف ريم علي عبر منصة "إكس" بالقول: أطرف تعليق ريم العلي بطبيعتها فنانة رقيقة وطيوبة، وكذلك رحاب عطار، وكونهم اتقنوا دور الشر رغم أنه مخالف لطبيعتهم الشخصية، فهذا دليل على أنهم فنانات متمكنات من أدواتهم مع هاشتاغ لمسلسل الشرار.

وكانت ريم العلي قد صرحت في وقت سابق بشأن شخصية "سارة" في المسلسل قائلة: تختلف سارة عني اختلافا جذريًا، لذا فقد أحببتها لما تحمله من تحد، ولعل التحدي الأكبر يكمن في طريقة وكيفية تقديم الشر الذي تحمله سارة على نحو مختلف عن الشخصيات الشريرة التي قدمتها في أعمالي السابقة.

وأضافت: سارة هي التي تحرك الشر في الأحداث، وهي الشخصية المؤذية لكل من حولها، فهي تحب نفسها فقط، ولكنها بطبيعة الحال لا تحمل الأذى لأخويها؛ فضة (رحاب العطار) وفلاح (محمد الهاشم).