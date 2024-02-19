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أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل السفير التركي لبحث سبل التعاون بين البلدين

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير صالح موتلو شن، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالسفير التركي، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة التركية.

 

وأشار عبد الغفار، أن الاجتماع  ناقش العديد من الملفات ومنها إنشاء مستشفى تركي - مصري بالعاصمة الإدارية الجديدة  لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر، وكذلك التعاون في مجال الأطراف الصناعية وزراعة الأعضاء، بالإضافة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية من الجانبين.

 

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ونوه عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض سبل الاستثمار في المجال الصحي، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة تجاه المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وسبل التعاون بين مصر وتركيا، لتقديم المساعدات الانسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، دعما  لما تقوم به الدولة المصرية في هذا الشأن.

 

متانة العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا 

ومن جانبه، أكد السفير التركي صالح موتلو شن، على متانة العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات، بما يساهم في فتح آفاق تعاون جديدة بين الدولتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. 

وأضاف السفير صالح موتلو شن،أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، أو استقبال بعض المصابين لاستكمال علاجهم في تركيا، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.

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وحضر الاجتماع،  الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي،  الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية.

 

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