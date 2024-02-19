روسيا تسلم أوكرانيا 11 طفلا بوساطة دولة عربية

سلمت روسيا بوساطة قطرية 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قالت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا: "يتواجد اليوم 11 طفلا وهذه هي المجموعة الأكبر، ولكل منهم قصته الخاصة وهناك طفلان من ذوي الإعاقة. أود أن أعرب عن عميق امتناني لسفارة قطر، ولجهودكم (السفير القطري) شخصيا لتنظيم عملية التسليم".

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بدوره لفت سفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أن دولة قطر تحاول دائما حماية حقوق الأطفال.

إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الإمارات

وفي 9 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن تواصل جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وبحسب «الإمارات اليوم»، أكدت الوزارة أن نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري يأتي انعكاسًا لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأعربت وزارة الخارجية مجددًا عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية على استعداد دولة الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

الوساطة الإماراتية في حرب روسيا وأوكرانيا

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال يناير الماضي في إتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في الإفراج وتبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.