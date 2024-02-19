مصدر: إحالة ميدو للجنة الانضباط غير قانوني

اتحاد الكرة ، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تحويل أحمد حسام ميدو للجنة الانضباط، بعد تصريحاته الأخيرة ضد علاء نبيل المدير الفني للجبلاية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أنه ليس من حق مجلس الجبلاية تحويل أحمد حسام ميدو للجنة الانضباط غير قانوني.

وتابع المصدر بأن اتحاد الكرة له حالتان فقط في أزمة أحمد حسام ميدو أما اللجوء للمجلس الأعلى للإعلام أو رفع دعوى قضائية ضده.

وأكد المصدر أن ليس من حق اتحاد الكرة تحويل ميدو للجنة الانضباط لكونه ليس من ضمن منظومة كرة القدم ولا لاعب وهو مدرب أو إداري.

وشن ميدو تصريحات نارية منذ عدة أيام ضد تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة.

وقال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن تعيين علاء نبيل مديرًا لاتحاد الكرة يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

فضيحة جديدة لاتحاد الكرة

وعن اتحاد الكرة، طالب أحمد حسام "ميدو" الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بالتدخل فيما وصفه بـ"فضيحة الاتحاد المصري لكرة القدم"، قائلًا: “ما يحدث لا يليق باسم مصر”.

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علاء نبيل، فيتو

وأضاف ميدو: "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي.. الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب.. فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري".

ووجه ميدو رسالة لوزير الرياضة بشأن اتحاد الكرة، قائلا: "أرجو من الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا..ما يحدث لا يليق باسم مصر..".

فضيحة اتحاد الكرة تثير ردود أفعال واسعة

أثارت تغريدة أحمد حسام ميدو عما وصفه بـ "فضيحة اتحاد الكرة" تفاعل وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال وائل الإمام عضو الجمعية العمومية للأهلي: "مش علاء نبيل بس كل اللي موجودين المفروض يمشوا"

وعلق أحمد السيد قائلًا: "قلنا مائة مرة الاتحاد فاشل".

المدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، فيتو

وقال حسام سليم: "هي آية الدراسات المطلوبة دكتوراة مثلا... مدربين الفرق اللي بتقبض ملايين كل دراساته أنه لاعيب كورة سابق".

ورد محمد قائلًا: "خبرات علاء نبيل ستجعله ينجح في الاتحاد، شخصية قوية وتلميذ للكابتن الجوهري ومدرب للمنتخبات واشتغل بالقطاعات والناشئين".

جدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم المصري قرر تعيين علاء نبيل، مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد، مع بداية شهر فبراير، وذلك خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق، والذي رحل منذ فترة.

علاء نبيل يبدأ اختيار لجنة فنية لاختيار المدربين

ويبدأ علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، في اختيار لجنة فنية لتكون داخل الجبلاية من أجل وضع الخطط والرؤية الفنية لمنتخبات مصر، واختيارات الأجهزة الفنية، بالإضافة للدورات التدريبية، حيث يضع علاء نبيل أمامه العديد من الأسماء، لاختيار لجنة فنية من أسماء مدربين، ليساعدوه خلال المرحلة المقبلة فى العديد من الأمور، أهمها دورات تدريبية للمدربين، بجانب اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وتطوير المدربين.

وزير الرياضة أشرف صبحي، فيتو

جدير بالذكر أن علاء نبيل، ولد في 27 يناير 1961 في مصر، وشارك مع منتخب مصر في مسيرته الكروية، ولعب لدي فريق المقاولون العرب.

علاء نبيل عمل مع مدرب المنتخب الجوهري

كما قام علاء نبيل بتدريب فرق المنيا، والمقاولون العرب، خلال مسيرته الكروية، وتم تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين في نادي ذئاب الجبل.

وتولى علاء نبيل، في وقت سابق، مهمة تدريب منتخب مصر أكثر من مرة مع مدرب منتخب مصر الراحل محمود الجوهري، بالإضافة لتواجده مع الجوهري في تدريب منتخب الأردن، وكانت آخر تجاربه تولي مسئولية مدير قطاع الناشئين بنادي زد.