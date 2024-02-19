الإثنين 19 فبراير 2024
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الداخلية تنشئ مراكز إصلاح مديريتي أمن المنوفية والمنيا

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41 تابع (أ)، الصادر في 19 فبراير 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 280 لسنة 2024، بشأن إنشاء أو إلغاء (مراكز إصلاح جغرافية ببعض مديريات الأمن).
وجاء في المادة الأولى لـ قرار وزارة الداخلية "ينشأ ببعض مديريات الأمن مراكز إصلاح جغرافية وذلك على النحو التالي: ۱ - مديرية أمن المنوفية، مركز الإصلاح الجغرافي بقسم الترحيلات بمدينة السادات، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي قطاع مدينة السادات"

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"۲ مديرية أمن المنيا: مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة سمالوط شرق، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة مركز شرطة سمالوط شرق. مركز الإصلاح الجغرافي بقسم ثان شرطة المنيا، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم ثان شرطة المنيا. مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة المنيا الجديدة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة المنيا الجديدة. مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ملوى، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافي دائرة قسم شرطة ملوى"

 

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