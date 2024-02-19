طريقة عمل الجندوفلي، أكلة البحار اللذيذة

طريقة عمل الجندوفلي، الجندوفلي من المأكولات البحرية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز ويقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل الجندوفلي، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره لإسعاد أفراد الأسرة، ويقدم بطرق عديدة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الجندوفلي.

مكونات عمل الجندوفلي:-

كيلو جندوفلي

ملعقة ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

كمون

شطة

بهارات سمك

زنجبيل

بصلة مفرومة

بقدونس مفروم

2 كوب ماء

طريقة عمل الجندوفلي:-

نحضر الجندوفلي ونغسله جيدا للتخلص من اى رمال به.ثم ننقعه فى الماء والخل وعصير الليمون لمدة ربع ساعة.

ثم نغسله مرة أخيرا بالماء الجارى وتصفيه.

ثم نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها البصل والثوم ونشوحهم جيدا.

ثم نضيف التوابل المذكورة ونقلب جيدا.

قم نصب الماء ونترك الخليط يغلي.

بمجرد أن يغلى نضيف الجندوفلى ونقلب.

ثم نهديء النار ونترك الجندوفلي حتى نلاحظ أن حياته تفتحت، وهذا دليل على نضجه.

ثم نرفعه من على النار ونضعه فى طبق التقديم ونرشه بالبقدونس ويقدم ساخنا.

ولعمل الكابوريا

مكونات عمل الكابوريا:-

كيلو كابوريا كبيرة الحجم طازجة

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ملح وفلفل أسود

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ربع كوب عصير ليمون

حبة طماطم

فلفل حار مطحون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

طريقة عمل الجندوفلي، فيتو

طريقة عمل الكابوريا:

-نقلب جميع التوابل على الليمون.

-ثم نغطي بها الكابوريا.

-بعدها نضعها تشوي على الفحم.

-أو نضعها في صينية وندخلها الفرن الساخن حتى تمام النضج.

-ثم تقدم ساخنة بجانب الأرز بالبصل والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

ولعمل شوربة السي فود

مكونات عمل شوربة السي فود:

جمبري

سبيط

كابوريا أصابع

سمك فيليه مقطع مكعبات

بصلة ناعمة

2 كوب لبن

ملعقة دقيق

كرفس

بشر جزر

فص ثوم

جوزة الطيب

ملح

فلفل

كوب كريمة طهي

طريقة عمل شوربة السي فود:

- يشوح البصل والثوم والكرفس والجزر ثم يوضع الجمبرى والسبيط ويقلب جيدًا.

- نضيف الكابوريا ونقلب، ثم نضيف السمك الفيليه ونقلب سريعًا.

- يصب الماء ونتركه يغلي مرة.

- يصب اللبن ومعلقة الدقيق ونقلب حتى يغلي.

- وأخيرًا تضاف الكريمة ونقلب حتى تغلى مرة أخيرة، ثم تقدم الشوربة ساخنة.