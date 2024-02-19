الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

الثاني خلال ساعات.. سفينة شحن أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل اليمن

سواحل اليمن، فيتو
سواحل اليمن، فيتو

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الإثنين، أن سفينة شحن أمريكية أبلغت عن تعرضها لهجومين منفصلين في غضون ساعتين قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

تعرض سفينة شحن امريكية لهجوم 

وقالت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أمريكيا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرة إلى أنها  تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلا بحريا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن.

وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن الطاقم لم يصب بأذى.

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من جانبها، أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية، التي تديرها القوات البحرية الملكية، أن سفينة  أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها في حادثة على بُعد 100 ميل بحري نحو شرق عدن،  وأشارت إلى أن  السفينة والطاقم بخير.

 وفي وقت لاحق، أعلنت "أمبري" أن السفينة نفسها أبلغت عن "حادثة ثانية على بُعد نحو 81 ميلا بحريا نجو جنوب شرق عدن" حيث سقط "مقذوف في المياه على بُعد 10 إلى 15 مترا من الجانب الأيمن للسفينة".

 الهجوم الثاني خلال ساعات 

وبحسب الشركة الأمنية، فإن "السفينة متجهة إلى عدن وقامت بتحميل البضائع على متنها من ميناء الحبوب في بونتا ألفيار بالأرجنتين".

ولم تتبن أي جهة استهداف السفينة حتى الساعة.

وهذا ثاني هجوم على سفينة في منطقة البحر الأحمر في أقلّ من 24 ساعة،  فقد أعلن المتمردون الحوثيون صباحا استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية، بعدما أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري ليلا عن تعرّض سفينة مسجلة في بريطانيا لهجوم في المنطقة.

منذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

في 20 دقيقة، أمبري البريطانية تتعرض لهجومين قبالة سواحل اليمن

أمبري البريطانية: وقوع 3 انفجارات قرب سفينة تجارية في باب المندب

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