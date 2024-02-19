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اقتصاد

الذهب يرتفع 45 جنيها في تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين، فيتو

ننشر أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها داخل الصاغة والمحلات من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 40 جنيهات اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق وبالمقارنة إلى الأسعار في الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4142 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3625 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3107 جنيهات.

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سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه. 

احتياطات البنوك المركزية 

وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 أطنان من الذهب وهى أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طنًّا من الذهب فى يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب فى تركيا إلى 552 طُنًّا، أقل بنسبة 6% من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا فى فبراير 2023

وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طنًّا من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنًّا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي، أنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل فى عام 2024.

الأسعار ارتفعت 280% خلال عامين والدولار هو المتحكم

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب إن الذي يقود الناس في صعود الذهب وهبوطه عامل الخوف، وذلك من باب التحوط من تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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أسعار الذهب، قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب إن الذي يقود الناس في صعود الذهب وهبوطه عامل الخوف، وذلك من باب التحوط من تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب 

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم":"سعر جرام الذهب عيار 21 في 20 مارس 2022 كان بـ900 جنيه، ووصل حاليًّا إلى 3800 جنيه، أي ارتفع بنسبة 280%".

تفكير الناس بالنسبة لشراء الذهب

وأضاف: المقارنة بين شهادات الادخار بالبنوك وارتفاع اسعار الذهب تسبب في تدافع الناس علي شراء المعدن الأصفر وهذا ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتابع: سعر الدولار بالسوق الموازي حاليا هو ما يحدد أسعار الذهب، ولا أحد يستطيع التوقع بالأسعار في المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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