ندوة بإعلام الداخلة تطالب بتكثيف الحملات لرفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية

واصل مركز إعلام الداخلة بـ محافظة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بهدف تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك".

وفي هذا الإطار نظم مركز إعلام الداخلة اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإعلام ودوره في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ودعم مشروعات التنمية"، بمدرسة موط الثانوية للبنات، شارك فيها موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة محمد عمر، والشيخ محمد بهلول الخطيب والداعية بإدارة أوقاف الداخلة، والدكتورة هدير عصام من وحدة طب الأسرة بالداخلة، وحضرها لفيف من طالبات المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها، وعدد من أولياء الأمور والقيادات التنفيذية بالمركز.

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افتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مؤكدا على دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الزيادة غير المحسوبة للسكان وتأثيرها على حياة المواطنين، ومن هذا المنطلق أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات حملتها التوعوية التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية من خلال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتجنب تداعياتها من أجل حياة أفضل.

كما أكد موجه أول الصحافة بإدارة التربية والتعليم بالداخلة محمد عمر، على أهمية أن تتبنى وسائل الإعلام المختلفة توجها يهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر الزيادة السكانية وتوضيح آثارها المختلفة على حياة المواطنين خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا وسائل الإعلام إلى إبراز الآثار الاقتصادية السلبية للظاهرة والتي تبدو في التأثير السلبي على معدلات التنمية لاسيما في ظل عدم التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني بما ينعكس سلبا على المستويات المعيشية للمواطن.

وقال موجه أول الصحافة بالداخلة، تبذل الدولة جهودا مضنية في سبيل الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد وتحقيق التنمية، ويتعين على وسائل الإعلام إبراز هذه الجهود وتسليط الضوء عليها وفي الوقت ذاته التوعية ببعض المظاهر السلبية التي تقلل من المردود الإيجابي لهذه الجهود وأبرزها الزيادة السكانية.

وأشاد بدور مراكز الإعلام المنتشرة في المحافظات والتابعة للهيئة العامة للاستعلامات، في مواجهة الزيادة السكانية من خلال التوعية والتثقيف المتواصل شأن قضايا أخرى عديدة تصدى الاعلام الحكومي وفي مقدمته هيئة الاستعلامات لمواجهتها.

كما دعا موجه أول الصحافة، الى تكثيف الحملات الإعلامية الهادفة إلى كشف مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على جهود الدولة التنموية.

وأكد على دور الإعلام بمختلف وسائله التقليدية والحديثة في دعم ومساندة جهود وخطط الدولة التنموية من أجل تعريف المواطن بهذه الجهود وقطع الطريق على الإعلام المعادي الرامي الى التقليل من هذه الجهود، وعدد خلال الندوة أسباب الزيادة السكانية، والنتائج المترتبة على خلل الزيادة السكانية.

وكان الشيخ محمد بهلول قد استعرض في حديثه خلال الندوة، الصحة الإنجابية وتنظيم النسل من الناحية الشرعية بينما تحدثت الدكتورة هدير عصام الجوانب الطبية للصحة الإنجابية.

وشهدت الندوة تفاعلا واسعا من قبل الحضور مع الموضوع الذي شهد نقاشا وتساؤلات عديدة أبرزت وجود اهتماما بظاهرة الزيادة السكانية.

وأوصى الحضور بضرورة وجود حملات إعلامية مكثفة لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة.