إصابة طلاب 3 مدارس في انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد (فيديو وصور)

أصيب العشرات من طلاب 3 مدارس في محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، في انهيار مدرج بمسرح سيرك ترفيهي، خلال رحلة مدرسية، وذلك بمقر مركز شباب الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الوادي الجديد بأكثر من 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين من طلاب المدارس إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

نائب محافظ الوادي الجديد تنتقل إلي موقع حادث انهيار مدرج السيرك

وعلى الفور انتقلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد إلى موقع حادث انهيار مدرج مسرح السيرك المقام بمركز شباب الخارجة لمتابعة نقل الطلاب المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والوقوف على أسباب الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية المعنية التحقيقات بشأن الحادث للكشف عن ملابساته وأسبابه ومحاسبة المقصرين.

وعلى صعيد آخر توافد العشرات من أولياء أمور الطلاب ضحايا حادث انهيار مدرج مسرح السيرك إلى موقع الحادث للاطمئنان على أبنائهم.

كما احتشد عشرات آخرين من أفراد أسر الضحايا في محيط مستشفى الخارجة التخصصي في انتظار بيان حالة ذويهم من الطلاب المصابين والاطمئنان عليهم.

ولم تعلن حتى الآن مستشفي الخارجة التخصصي التي استقبلت كافة الأطفال المصابين عن أعدادهم أو بيان حالتهم الصحية لحين الانتهاء من فحص جميع الحالات.

ومن المقرر أن ينتقل أفراد النيابة العامة إلي موقع الحادث لتبين أسباب الحادث والوقوف على ملابساته.

Advertisements