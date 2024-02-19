انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% بالربع الأخير من 2023

أعلن مكتب الإحصاء الإسرائيلي انكماش الاقتصاد بنسبة 19.4% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، وسط تّكبد الاقتصاد للخسائر مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وتسبب العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في خسائر اقتصادية كبيرة في تل أبيب وهو ما تسبب في إرباك الاقتصاد الإسرائيلي.



خسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة



وفي هذا السياق كشف بنك إسرائيل المركزي أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالى الناتج المحلى فى أسبوع.

Advertisements

وتضمن التقرير الذي أصدره البنك المركزي الإسرائيلي، تحليل قسم الأبحاث والذي تضمن التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل، موضحا أن غياب الموظفين عن أعمالهم سببه بعض العوامل ومنها، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.



نزيف المليارات يتواصل في إسرائيل في ظل العدوان على غزة



وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 200 ألف إسرائيلى قد تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ