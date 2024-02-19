الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير لرعاية مليون أسرة بمحافظات الجمهورية (إنفوجراف)

مبادرة قوافل أبواب
مبادرة قوافل أبواب الخير، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (إطلاق قوافل مبادرة "أبواب الخير"رمضان2024 لرعاية مليون أسرة بمحافظات الجمهورية).

يأتي ذلك بعد أن أعلن اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، عن بدء إطلاق مبادرة قوافل " أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كافة، والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

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