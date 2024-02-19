الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسة

رئيس البرلمان الإيفواري يشيد بجهود مصر في القضية الفلسطينية ويدعو لزيادة الاستثمارات ببلاده

استقبال رئيس الجمعية
استقبال رئيس الجمعية الوطنية الايفوارية بمجلس النواب،فيتو

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أداما بيكتوجو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار.

العلاقات الوثيقة والمتميزة بين مصر وكوت ديفوار

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مشددًا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. 

 تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوت ديفوار

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، باعتباره أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلًا عن مواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

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التعاون بين دول قارة أفريقيا لتحقيق التنمية لشعوبها 

وأشاد كذلك بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشددًا على ضرورة التعاون بين دول قارة أفريقيا لتحقيق التنمية لشعوبها والاستفادة من موارد القارة.

 جهود مصر لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بموقف كوت ديفوار المطابق للموقف المصري من ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مُشددًا على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. 

 

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، على طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين خاصةً على مستوى قيادتي البلدين، وما تشهده هذه العلاقات من زخم لابد من استثماره لتعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية.

زيادة استثمارات الشركات المصرية في كوت ديفوار

ودعا الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في كوت ديفوار للاستفادة مما تمتلكه هذه الشركات من خبرة طويلة في المشروعات التنموية والإنتاجية.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين، مشددًا على رفض كوت ديفوار لما يحدث من مجازر إسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات.

 

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