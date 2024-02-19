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رياضة

عموتة يكشف موقفه من الرحيل عن تدريب منتخب الأردن

حسين عموتة، فيتو
حسين عموتة، فيتو

منتخب الأردن، كشف المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن عن موقفه من الرحيل عن تدريب النشامى خلال الفترة المقبلة.

وقال عموتة في تصريحات إعلامية أنه سبق أن تحدث بعد البطولة، بأن هناك ظروف عائلية قد تحول دون استكمال مهمته مع النشامى.

وأشار عموتة إلى أنه مضطر للبقاء إلى جانب عائلته، وقد يرحل عن منتخب الأردن بعد 4 أشهر.
 

وأشارت صحف مغربية، إلى أن عموتة لديه شروط لاستمرار مهمته مع النشامى، منها رفع قيمة عقده والجهاز التدريبي المعاون له، إلى جانب صياغة مشروع لتطوير المسابقات المحلية.

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رسالة التعمري للجماهير الاردن

وجه نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، رسالة لجمهور النشامى بعد خسارة نهائي كأس آسيا 2023 أمام قطر (3-1).

 

وكتب التعمري، عبر حسابه على منصة "إكس": "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. كنتم جميعا معنا حيث نكون".

وأضاف: "جمهورنا النشمي، يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن ولكم، فاعذرونا.. شكرا لكم وللنشامى في الميدان، للمليك وللشعب، ونسأل الله أن ننال ما نريد في قادم الأيام".

من ناحية أخرى، سيطر لاعبو منتخب قطر على الجوائز الفردية لبطولة كأس آسيا 2023 بعد التتويج باللقب على حساب الأردن.

 

وتوج أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهداف المسابقة.

كما توج مشعل برشم بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وحصلت قطر على جائزة اللعب النظيف.

وتوج منتخب قطر رسميا بكأس آسيا 2023، للمرة الثانية في تاريخه على التوالي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدف.

أكرم عفيف لاعب منتخب قطر كان نجم اللقاء والبطولة بدون منازع بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في المباراة النهائية من 3 ركلات جزاء.

عفيف تقدم بالهدف الأول لبلاده في شباك الأردن بالدقيقة 22 من ركلة جزاء.

ثم سجل يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن هدف التعادل في شباك قطر في الدقيقة 67 من نهائي كأس آسيا 2023.

بعدها عاد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر من جديد ليسجل الهدف الثاني في شباك الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ثم الهدف الثالث بالطريقة نفسها في الدقيقة 90.

 

 

 

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