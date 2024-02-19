أسماء وحالة 9 مصابين محتجزين بمستشفى الخارجة في حادث سقوط مدرج سيرك بالوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، حجز 9 حالات بإصابات خفيفة لمتابعة حالاتهم، معظهم مصاب بكدمات بالجسم ودوار واضطراب طفيف بالوعي وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما أكد وكيل صحة الوادي الجديد، خروج 46 طالب وطالبة، اليوم الاثنين، من مستشفى الخارجة العام بعد تلقي العلاج اللازم، من ضمن 55 إصابة في حادث سقوط مدرج خشبي بسيرك ترفيهي بمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

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وحول أسماء وحالة المصابين جاء بيان أسماؤهم وحالتهم كالتالي:

-محمود محمد حسين مصاب بكدمات بالجسم دوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-ابراهيم محمود حسین مصاب بكدمات بالجسم دوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-عبد الرحمن محمود حسین مصاب بكدمات بالجسم دوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-ريماس أحمد معوض مصابة بكدمات بالجسم دوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-حازم احمد معوض مصاب بكدمات بالجسم دوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-مصطفى محمد محسب مصاب بكدمات بالجسم بالضلوع ودوار ودوخة واضطراب بسيط بالوعي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

-محمد احمد عبد الحافظ مصاب بكدمات بالجسم واشتباه نزيف

-عبد الرحمن محمد احمد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم

-محمد منتصر سعید كدمات بالساق وجرح قطعي بالأصبع الكبير بالقدم اليمنى ودوار ودوخة وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

وشهد سيرك ترفيهي بمركز شباب الخارجة اليوم حادثة انهيار مدرج خشبي أسفر عن إصابة العشرات من تلاميذ 5 مدارس ابتدائية بمدينة الخارجة وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادثة فيما تحفظت قوات الأمن على مسئولي إدارة السيرك فيما انتقل مدير الأمن ونائبة المحافظ لموقع الحادث للإطمئنان على حالة التلاميذ الصحية بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله أثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة،ـ كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.

وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للإطمئنان على الطلاب المصابين جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.

كما انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للتلاميذ المصابين.

وطمأن وكيل التعليم، جميع أولياء الأمور بتماثل معظم الحالات للشفاء وعدم وجود أى حالات خطيرة وأن الوضع آمن للجميع.

وأهاب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالجميع عدم الإنسياق وراء مروجي الشائعات، والابتعاد عن تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية لعدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس خروج 46 من مصابي الحادث من مستشفى الخارجة التخصصي لتحسن حالتهم الصحية.

وجاءت أسماء المصابين كالتي:

1-اروى خالد جميل 12 عاما

2- بسنت اشرف محمود 12 عاما

3 -يوسف عوض عبد الحكيم 12 عاما

4 -رودينا رأفت 10 عاما

5- سما حسن احمد 10 عاما

6 -رقية اسامه عبد الجواد 11 عاما

7 -سيف الدين المنتصر احمد 14 عاما

8 -جنا اسماعيل حسن 9 أعوام.

9 -تبارك مصطفى عمر 9 أعوام

10- ابراهيم مصطفى حسين 9 أعوام

11 -جنا فتحى عبد العزيز 9 أعوام

12 -عبد الرحمن محمود حسين 10 أعوام

13- مهند احمد شعراوى 15 عاما

14- سيد محمد سيد 13 عاما

15 -جنا سيد محمود 12 عاما

16- مازن احمد عبد المنعم 10 عاما

17- رودينا محمد رمضان 10 عاما

18- جنا احمد حسن 11 عاما

19- ايناس احمد محمود 11 عاما

20 -سجود محمد رمضان 7 عاما

21- صالح محمد صالح 16 عاما

22 -حبيبة رافت مصطفى 11 عاما

23 -هبة دسوقى عبد الحليم 11 عاما

24 -ايمان محمد ادم 12 عاما

25- احمد حمدى إبراهيم 13 عاما

26 -كرم طليب محمد 13 عاما

27- رائد سيد تهامى 13 عاما

28 -رحمة عوض عبد الحكيم 12 عاما

29 -مريم رمضان يونس 12 عاما

30 -حازم أحمد معوض 12 عاما

31 -رحمة حسين اليبد 12 عاما

32- رضوى محمد مصطفى 12 عاما

33- محمد سامى 11 عاما

34 -احمد منتصر معوض 13 عاما

35 -كارمن عماد شهيد 10 عاما

36 -أحمد هيثم على 13 عاما

37 -محمد منتصر سعيد 12 عاما

38 -سعد علاء سعد 13 عاما

39 -محمد أحمد عبد الحفيظ 12 عاما

40- تبارك محمود 12 عاما

41 -زياد محمد على 12 عاما

42 -احمد محمود سعيد 11 عاما

43 -محمود محمد حسين 11 عاما

44 -هايدى اشرف عبد العاطى 12 عاما

45- أحمد حسن سيد 13 عاما

46 -محمد اسماعيل سليم 11 عاما