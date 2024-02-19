جنايات الإسكندرية تحيل أوراق عامل قتل مواطنا للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، بإحالة أوراق المتهم "م.ا.م" عامل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، وضبط وإحضار المتهم الثاني "ا.ف.أ" وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ي.م".

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق عامل للمفتي

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وعمر الديب وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بالعثور على جثة المجني عليه "م.ي.م" متوفي داخل شقته وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم "م.ا.م" عامل وبصحبته المتهم الثاني، وبين المجني عليه، لكونه مدينا له بمبلغ مالي، فقرر المتهم الذهاب الي مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبيض، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها واستولى علي منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتخلص المتهم من بيع المنقولات إلى المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي عما اسند إليه.