وكيل تعليم دمياط: برنامج لتحسين الطلاب أصحاب المستوى الضعيف في القراءة والكتابة

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة فارسكور التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة المدارس ومدى انتظام الطلاب في الحضور.

وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير العملية التعليمية

وتابع "وكيل الوزارة" مدرسة كفر ابو عظمة للتعليم الأساسي ومدرسة عبد الهادي الإمام للتعليم الأساسي ومدرسة الحوراني الإبتدائية وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

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وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد، مؤكدا علي تفعيل الإشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمية

"رمضان" يوضح خطة ورؤية تعليم دمياط خلال الفترة المقبلة، لمديري المدارس الابتدائية

من ناحية أخرى عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أمس، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الابتدائية وتناسيق التعليم الابتدائي على مستوى المحافظة بحضور مديري عموم المديرية والمتابعة ومديري الإدارات التعليمية.

ناقش الاجتماع، خطة ورؤية مديرية التربية والتعليم بدمياط، خلال الفترة المقبلة والعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم وانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" على تطبيق أجندة يوم عمل مدير المدرسة من متابعة الطلاب والمعلمين بصفة يومية من قبل بدء طابور الصباح ومتابعة تسجيل غياب الطلاب وتسجيل أذون المعلمين الذين يغادرون المدرسة أثناء اليوم الدراسي ومتابعة الإشراف اليومي بجدية والدخول للفصول ومتابعة انتظام الشرح أثناء الحصص ووضع برنامج علاجي للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة وتكليف فريق من معلمي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لتنفيذه تحت اشرافة المباشر بالإضافة إلي تفعيل مجموعات الدعم ومنع إجراء الدروس الخصوصية أثناء الفترة المسائية ووضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة وغيرها من المهام.

وشدد "وكيل الوزارة" على جميع الحضور بالتزام المدارس بزمن الحصة الدراسية خمسة وأربعون دقيقة بمدارس الفترة الواحدة والفترتين وذلك لتحقيق أعلى نواتج التعلم كما نبه بعدم جواز تشغيل المدرسة بنظام الفترتين أو الفترة الواحدة قبل الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة ولا يجوز إنتهاء اليوم الدراسي بعد الساعة الرابعة والنصف.

ووجه "رمضان" باكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين والمخترعين والموهوبين وإجراء مسابقات فنية وثقافية ورياضية من خلال اليوم الرياضي والثقافي حتى تصبح المدرسة بيئة جاذبة للطلاب

ونبه "وكيل الوزارة" بإدراج جميع العاملين والاخصائيين بالجدول المدرسي والإشراف ويتم توزيع الحصص الأولى والأخيرة علي جميع المعلمين بنفس نسبهم في الجدول المدرسي ولا يجوز استقصاء أو تقليل نصاب أي معلم بالمدرسة من الجدول المدرسي والسماح بفتح المدرسة يوم السبت في حال الاحتياج في ممارسة الأنشطة التربوية وكذلك تفعيل البرامج العلاجية والإثرائية بعد موافقة الإدارة التعليمية.

واختتم "وكيل الوزارة" الإجتماع بقوله لا تعليم بدون قراءة أو كتابة، فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقوله تعالى اقرأ وكل الكتب السماوية حثت على العلم والقراءة لأن القراءة مفتاح الحياة، والجميع يعلم أن أساس مشكلة إجادة القراءة والكتابة الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وطالب الجميع بالمشاركة والمساهمة في حل هذه المشكلة مؤكدا أنهم بذلك يخدمون الطالب والوطن ومجتمع،فالعلم والخلق قرينان ويجب علي جميع معلمي المرحلة الابتدائية تحمل تلك المسؤولية الوطنية والدينية والمجتمعية حيال الطلاب الضعاف الذين ظلمهم الإهمال.