وكيل "تعليم دمياط" يتابع سير العملية التعليمية فى مدارس السرو (صور)

واصل "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وكيل تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية

وتفقد "رمضان" الفصول الدراسية بمدرسة كميلة حسن الدعدع الابتدائية ومدرسة كميلة حسن الدعدع الرسمية للغات واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

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وشدد "وكيل الوزارة" علي ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم.

كما تفقد وكيل الوزارة، مدرسة حمزه السنباطي الثانوية بنات، وتابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية مناقشا الطالبات في مايتم شرحه، كما تفقد أرجاء المدرسة معربا عن امتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بتكريم الفت محمد رمل مديرة المدرسة للانضباط وتقدير المسئولية والعمل على تقديم خدمة تعليمية متطورة للطالبات.

من ناحية أخري أصدر محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليمات لمديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

وجاءت التعليمات الواردة كالآتي:

1 - فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2 - التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغير الفيش المكسورة أو التالفة.

3 - مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

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4 - التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

5 - عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6 - تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الأماكن ذات الطابع الخاص كالقرى والنجوع.

7 - عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة.

8 - عدم العبث واللعب بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها كالأسلاك والبيارات والبلوعات.

9 - تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

10 - ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور علي وجه السرعة.