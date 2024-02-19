الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. خروج 46 طالبا من المستشفى وحجز 9 في حادث سقوط مدرج سيرك بالوادي الجديد

حادث سيرك الوادي
حادث سيرك الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بـ الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، خروج 46 طالبا وطالبة، اليوم الإثنين، من مستشفى الخارجة التخصصي بعد تلقي العلاج اللازم، من ضمن 55 إصابة، في حادث سقوط مدرج خشبي بسيرك ترفيهي بمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

إصابة طلاب الوادي الجديد

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، حجز 9 حالات لمتابعة حالتهم الصحية وخروجهم في خلال 6 ساعات من الآن.

وشهد سيرك ترفيهي بمركز شباب الخارجة اليوم حادثة انهيار مدرج خشبي أسفر عن إصابة العشرات من تلاميذ 5 مدارس ابتدائية بمدينة الخارجة وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادثة فيما تحفظت قوات الأمن على مسئولي إدارة السيرك فيما انتقل مدير الأمن ونائبة المحافظ لموقع الحادث للاطمئنان على حالة التلاميذ الصحية بمقر مستشفى الخارجة التخصصي. 

Advertisements

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وإصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة.  

كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.   

وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للإطمئنان على الطلاب المصابين جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئ الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.   

 كما انتقل المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، لموقع السيرك ومستشفى الخارجة العام لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للتلاميذ المصابين.  

 وطمأن وكيل التعليم، جميع أولياء الأمور بتماثل معظم الحالات للشفاء وعدم وجود أى حالات خطيرة وأن الوضع آمن للجميع.   

 وأهاب وكيل تعليم الوادي الجديد، بالجميع عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والابتعاد عن تداول أو نشر أي معلومات أو بيانات ما لم تصدر عن الجهات الرسمية لعدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس المواطنين. 

 فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس خروج جميع مصابي الحادث من مستشفى الخارجة التخصصي لتحسن حالتهم الصحية. وجاءت أسماء المصابين الذين خرجوا من مستشفي الخارجة التخصصي بعد تلقي العلاج كالتي:  

1-اروى خالد جميل 12 عاما

 2- بسنت اشرف محمود 12 عاما

 3 -يوسف عوض عبد الحكيم 12 عاما

 4 -رودينا رافت 10 عاما

 5- سما حسن احمد 10 عاما

 6 -رقية اسامه عبد الجواد 11 عاما

 7 -سيف الدين المنتصر احمد 14 عاما   8 -جنا ايماعيل حسن 9 أعوام.

 9 -تبارك مصطفى عمر 9  أعوام

 10- ابراهيم مصطفى حسين 9  أعوام 

11 -جنا فتحى عبد العزيز 9 أعوام

 12 -عبد الرحمن محمود حسين 10  أعوام

 13- مهند احمد شعراوى 15 عاما

 14- سيد محمد سيد 13 عاما 

 15 -جنا سيد محمود 12  عاما 

16- مازن احمد عبد المنعم 10  عاما 

17- رودينا محمد رمضان 10  عاما

 18- جنا احمد حسن 11 عاما  

19- ايناس احمد محمود 11 عاما 

 20 -سجود محمد رمضان 7  عاما 

21- صالح محمد صالح 16 عاما 

22 -حبيبة رأفت مصطفى 11  عاما

 23 -هبة دسوقى عبد الحليم 11  عاما

 24 -ايمان محمد ادم 12 عاما

 25- احمد حمدى إبراهيم 13  عاما

 26 -كرم طليب محمد 13  عاما

 27- رائد سيد تهامى 13 عاما

  28 -رحمة عوض عبد الحكيم 12 عاما 

 29 -مريم رمضان يونس 12  عاما

 30 -حازم أحمد معوض 12  عاما

 31 -رحمة حسين اليبد 12 عاما  

32- رضوى محمد مصطفى 12  عاما

 33- محمد سامى 11  عاما

 34 -احمد منتصر معوض 13 عاما

  35 -كارمن عماد شهيد 10  عاما

 36 -أحمد هيثم على 13  عاما

 37 -محمد منتصر سعيد 12  عاما

 38 -سعد علاء سعد 13 عاما  

 39 -محمد أحمد عبد الحفيظ 12  عاما

 40- تبارك محمود 12 عاما  41

 -زياد محمد على 12  عاما

 42 -احمد محمود سعيد 11 عاما

  43 -محمود محمد حسين 11  عاما

 44 -هايدى اشرف عبد العاطى 12  عاما 

45- أحمد حسن سيد 13  عاما

 46 -محمد اسماعيل سليم 11  عاما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حادث سقوط مدرج سيرك بالوادي الجديد الوادى الجديد صحة الوادى الجديد لمستشفى الخارجة التخصصي مستشفى الخارجة التخصصي

مواد متعلقة

ندوة تعريفية لآليات الاستفادة من «مشروعك» في الفرافرة

اللقطات الأولى لمدرج سيرك الوادي الجديد المنهار على طلاب المدارس (صور)

محافظ الوادي الجديد: إصابة 29 طالبا بحادث السيرك ونقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي

إصابة طلاب 3 مدارس في انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد (فيديو وصور)

الوادي الجديد تحصد 16 ميدالية ذهبية وفضية ببطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسنج

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

كشف غموض حادث مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخص يمني بالجيزة في أقل من 24 ساعة

مصدر: إحالة ميدو للجنة الانضباط غير قانوني

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيى السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

ثنائي الاتحاد وبيراميدز يدخل حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض سعر 28 نوعًا في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

إجراء تجارب على الثيران لكشف أسرار الخصوبة عند الرجال

دراسة تكشف كيف يؤثر تقلص حجم القمر على البشر

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن حال رسول الله مع ربه (فيديو)

أدعية للزواج وتيسير الأمور في ليلة النصف من شعبان

ما حد البلوغ والسن التي يجب فيها الصوم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية