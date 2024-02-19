آخر تطورات محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.. كشف جرائم ومجازر كيان الاحتلال.. المطالبة بوقف الاحتلال.. ومشاركة مصرية لنصرة القضية الفلسطينية

بدأت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين جلسة الاستماع بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

ويأتي ذلك بعدما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء الرأي بشأن العواقب القانونية للإجراءات التي انتهجتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في أواخر عام 2022، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي، والتي اندلعت نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل.

وتشارك في جلسات الاستماع 52 دولة وثلاث منظمات دولية.

وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبذل كل ما في وسعها لحماية حياة الفلسطينيين وسط عمليتها العسكرية المستمرة هناك التي بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لأوامر محكمة العدل الدولية يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك وفقا للحكم الأولي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وترفض إسرائيل الاتهامات المتعلقة بعمليتها العسكرية، التي بدأت في أعقاب هجوم شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوبي إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأخذ 250 آخرين إلى قطاع غزة.

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مرافعة فلسطين في محكمة العدل الدولية

وفي هذا السياق قال أندريا زميرمان عضو الفريق القانوني لفلسطين، اليوم الإثنين، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، إن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية أمام الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين ويصر على دولة واحدة.

وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، أن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة ومهمة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك تداعيات مؤثرة على الاستقرار والأمن في المنطقة عقب الأحداث الأخيرة في غزة.

وتابع عضو الفريق القانوني لفلسطين: بيانات المسؤولين الإسرائيليين لم تكن كلمات جوفاء بل تعكس ما يقومون به منذ عقود، كما أن إسرائيل رفضت الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واستكمل عضو الفريق القانوني لفلسطين: ليس هناك أسباب للمحكمة لرفض الطلبات التي نقدمها.

وزير خارجية فلسطين يشدد على عدم خذلان شعبه

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية، مشددا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وعلى المحكمة عدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال المصدر المصري للقاهرة الإخبارية: مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء القادم الموافق 21 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧.