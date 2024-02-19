عضو الفريق القانوني لفلسطين أمام العدل الدولية: نتنياهو رفض الاعتراف بدولة فلسطينية

قال أندريا زميرمان عضو الفريق القانوني لفلسطين، اليوم الإثنين، خلال جلسة محكمة العدل الدولية، إن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية أمام الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين ويصر على دولة واحدة.

وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، أن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة ومهمة لهذه القضية، مشيرا إلى أن هناك تداعيات مؤثرة على الاستقرار والأمن في المنطقة عقب الأحداث الأخيرة في غزة.

وتابع عضو الفريق القانوني لفلسطين: بيانات المسؤولين الإسرائيليين لم تكن كلمات جوفاء بل تعكس ما يقومون به منذ عقود، كما أن إسرائيل رفضت الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واستكمل عضو الفريق القانوني لفلسطين: ليس هناك أسباب للمحكمة لرفض الطلبات التي نقدمها.

وزير خارجية فلسطين يشدد على عدم خذلان شعبه

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية، مشددا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وعلى المحكمة عدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون شروط، وفقا للقرارات الدولية، مضيفا: “حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي يعاني منها شعبنا ونطالب بحقنا بتقرير المصير”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

محكمة العدل الدولية

ويتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة - وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة - بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

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وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الحالي.

انتهاك اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها.

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب عملية 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني خلال ما يزيد قليلًا على 4 أشهر.