الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

حبس 5 أشخاص سرقوا أسلاك نحاس بالإكراه في القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء بالقاهرة وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفهم في المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأشار إسلام علي سلامة المحامي، إلى أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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