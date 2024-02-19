طقس الأيام المقبلة، دافئ بالقاهرة الكبرى ورياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يسود طقسا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا فى الصباح الباكر وليلا.

وتسقط الأمطار الخفيفة غدا على السواحل الشمالية على فترات متقطعة وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيام الخميس والجمعة والسبت.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافيء نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11