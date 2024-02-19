حالة الطقس غدا الثلاثاء 20-2-2024 في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية.
حالة الطقس غدا الثلاثاء
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.
درجة الحرارة اليوم
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 21
درجة الحرارة الصغرى: 12
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:21
درجة الحرارة الصغرى: 12
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:19
درجة الحرارة الصغرى: 10
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر
درجة الحرارة العظمى:23
درجة الحرارة الصغرى: 14
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 22
درجة الحرارة الصغرى: 7
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى:11
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