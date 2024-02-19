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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء 20-2-2024 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية. 

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 19-02-2024 في مصر

حالة الطقس غدا الاثنين 19_2_2024 في الإسماعيلية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية. 
درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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