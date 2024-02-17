السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

حاول الاعتداء جنسيا على طالبين.. جنايات الإسكندرية تقضي بالمشدد 15 عاما لعاطل

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ر.س.ج" عاطل بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالخطف بالتحايل  ومحاولة الاعتداء جنسيًا علي طالبين.

تعود أحداث القضية المقيدة،برقم 34852 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف طفلين تحت الإكراه، بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليهم "م.ع.ع" طالب و" م.ص.ق" طالب، بمنطقة الشمعدان تقابلا مع المتهم "ر.س.ج" عاطل، وسألاه على مقهى ليجلسا عليها فطلب منهما مرافقته لمبتغاهما وطلب منهما انتظاره بمدخل عقار حتى رجع إليهما ليدلهما على المقهى المقصود، إلا أنهما فوجئا به مشهرا سلاح أبيض "كتر" في مواجهتما، وأجبرهما على الدخول بالإكراه داخل شقة بالطابق الأرضي، مستخدما السلاح الأبيض في تهديدهما، مريدا التعدي علي أحدهما بنزع ملابسه، وفرا من الشقة محل الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

المؤبد لمحصل كهرباء 

وكانت في وقت سابق، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.س.ع" محصل كهرباء بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند إليه من اتهام، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد ما تم اختلاسه وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه اختلاس مال عام.

بدأت أحداث القضية المقيدة،برقم 29811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد ببلاغ بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ع.س.ع" محصل بشركة الكهرباء، وبصفته موظف عاما من مأموري التحصيل اختلس أموالا قدرها " مائة وسبعة وستون ألف وستمائة وتسعة وخمسين جنيها وخمس قروش"، والمملوكة لجهة عمله، وذلك من خلال الفواتير التي بحوزته والمثبت بها المبالغ المالية التي تحصل عليها لنفسه من فواتير المشتركين والمملوكة لجهة عمله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

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