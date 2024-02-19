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محافظات

ندوة تعريفية لآليات الاستفادة من «مشروعك» في الفرافرة

ندوة مركز الفرافرة،
ندوة مركز الفرافرة، ڤيتو

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية عن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، وذلك برئاسة الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة وبحضور لفيف من المواطنين وجهاز المركز التنفيذي.

حاضر بالندوة كرم منير مسئول مبادرة مشروعك بالمركز.

ندوة عن الإستفادة من «مشروعك» بالوادي الجديد

وأوضح رئيس مركز الفرافرة، خلال الندوة، أن مشروعك يهدف الي توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ لتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» بتمويل من البنوك المصرية.

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وأكد ياسر، أن برنامج «مشروعك» عزز وبشكل ملموس من الجهود في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات الندوة اوضح كرم منير مسئول مشروعك بالمركز اليات الاستفاده من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المقدمه من المبادرة وكذلك المشروعات التي يتم تمويلها وخطوات التي يجب اتباعها للحصول علي القروض الميسرة كدعم المشروعات.

ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة  للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

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