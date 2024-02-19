الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

اللقطات الأولى لمدرج سيرك الوادي الجديد المنهار على طلاب المدارس (صور)

سيرك الوادي الجديد
سيرك الوادي الجديد

حصلت فيتو على اللقطات الأولى من داخل سيرك الوادي الجديد الذي شهد انهيار مدرجه على طلاب 3 مدارس، ما أدى إلى إصابة 29 طفلا.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أكد إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر انهيار مدرج أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب.

حادث سيرك الوادي الجديد 

وطمأن محافظ الوادي الجديد أولياء الأمور على أبنائهم، مشيرا إلى أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي وإصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة. 

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التحقيق في واقعة انهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد 

كما وجه محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين، وأمر  بإغلاق السيرك وإحالة الواقعة للتحقيق.

 وكانت حنان مجدي نائب المحافظ انتقلت لموقع السيرك للاطمئنان على إجلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئة الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.

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